Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała grób męża, Pawła. Utonął w kwiatach

Co roku grono osób, za którymi tęsknimy się powiększa. Dziś z okazji Wszystkich Świętych, Ilona Ostrowska postanowiła uczcić pamięć Pawła Królikowskiego . Wraz z nim tworzyli jeden z najsympatyczniejszych i najbardziej lubianych duetów z polskich seriali. Co serialowa Lucy napisała o niezapomnianym Kusym? Zobaczcie wzruszający wpis Ilony Ostrowskiej poświęcony pamięci Pawła Królikowskiego. Zobacz także: Pogrzeb Pawła Królikowskiego: Lucy z "Rancza" pożegnała Kusego! Ilona Ostrowska wspomina Pawła Królikowskiego we Wszystkich Świętych 2020 To był szczególnie trudny rok dla rodziny i przyjaciół Pawła Królikowskiego. Wybitny aktor odszedł 27 lutego 2020 roku po długiej i wyczerpującej walce z chorobą... Tęsknota i pamięć o Pawle Królikowskim nigdy nie minie. Niedługo po śmierci aktora, Ilona Ostrowska podzieliła się SMS-em od niego, którego dostała jeszcze w 2019 roku: Za piekne slowa w podzience nie ważąc znów słów tych lekce unosze wzruszony rzese z ktorej oderwac sie nie chce łza i twoj w niej portret ...na dobrą wróżbę i szczescie...... Mila twoooj Krooolik (Sms od Pawła 2019) - napisał do niej wtedy aktor (pis. oryginalna). Dziś nadeszło pierwsze święto Wszystkich Świętych, odkąd Pawła Królikowskiego nie ma pośród nas. Pomimo braku możliwości odwiedzenia bliskich na cmentarzach, Ilona Ostrowska postanowiła uczcić jego pamięć w inny sposób: Tęskno za Tobą Bogumił -Mój Przyjacielu! Zawsze w sercu❤️ Paweł Królikowski -1.04.1961-27.02.2020🖐 - napisała na Instagramie, publikując zdjęcie aktora Trudno się nie wzruszyć czytając te słowa... Zobacz także: Pogrzeb Pawła Królikowskiego....