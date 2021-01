Małgorzata Ostrowska-Królikowska o śmierci męża: "Cwaniaczek, tydzień przed pandemią zabrał się po prostu z tego świata"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w szczerym wywiadzie opowiedziała, jak radzi sobie po śmierci męża. 27 lutego 2020 roku po długiej chorobie zmarł Paweł Królikowski, zostawiając żonę i pięcioro dzieci. Czy aktorka pogodziła się ze śmiercią ukochanego? Jak sama przyznaje, ubrania męża wciąż są w szafie, a jego kamizelkę, która była przewieszona przez krzesło, oddała dopiero niedawno.

Aktorka przyznała, że jest jej bardzo trudno po śmierci męża. Ostrowska-Królikowska do dziś nie pozbyła się rzeczy Pawła Królikowskiego. Każda rzecz w domu przypomina aktorce o jej mężu.

Wszystko mi go przypomina. Do tej pory wiszą w szafie jego ubrania. Jeszcze do niedawna na krześle leżała przerzucona przez oparcie jego kamizelka. W końcu oddałam ją jego ojcu. "Tata, weź tę kamizelkę i płaszcz" - poprosiłam. Ucieszył się, że ma rzeczy po ukochany synu. Czasem Marcyśka zakłada za obszerne na nią swetry Pawła, fajnie w nich wygląda. Nie potrafię rozstać się z jego rzeczami - mówiła w wywiadzie dla magazynu '' Świat Kobiety''