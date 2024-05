Małgorzata Ostrowska-Królikowska udzieliła wywiadu, w którym wspomniała o swoim synu Antonim Królikowskim i swoich emocjach na wydarzenie, które miały miejsce w ostatnich latach:

Zobaczcie, na jakie wyznanie zdecydowała się aktorka.

W ostatnich latach Antoni Królikowski nie miał najlepszej prasy. Drama ciągnęła się za dramą, na prowadzenie wychodziły coraz to nowe sytuacje związane z byłym małżeństwem aktora. W mediach pojawiało się mnóstwo publikacji na temat relacji Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy a także alimentów na syna. Początkowo Małgorzata Ostrowska-Królikowska komentowała afery wokół swojej rodziny, jednak po pewnym czasie postanowiła usunąć się w cień i nie przejmować już atakami internautów. Po czasie udzieliła poruszającego wywiadu dla Twojego Stylu, w którym wróciła do traumy jaką była śmierć Pawła Królikowskiego: