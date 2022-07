Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie wytrzymała! Komentuje zaproszenie dla Joanny Opozdy

Antoni Królikowski nie chciał grać w jednym filmie z Julią Wieniawą i próbował namówić producentów, żeby zatrudnili inną aktorkę?? Tak twierdzi informator portalu pudelek.pl! Portal dotarł do zaskakujących informacji dotyczących przystojnego aktora. Z kim - według doniesień medialnych - w nowym filmie chciał wystąpić Antek Królikowski? Zaskakujące doniesienia mediów dotyczące Antoniego Królikowskiego W ostatnich tygodniach o Antonim Królikowskim jest naprawdę głośno. Ponad tydzień temu okazało się, że aktor rozstał się ze swoją partnerką - Kasia Dąbrowska opublikowała wówczas wspólne zdjęcie z Antonim Królikowskim i ogłosiła, że ich związek to już przeszłość. Później media poinformowały, że aktor zagra w jednym filmie z Julią Wieniawą. "Super Express" informował, że była para wystąpi w komedii romantycznej, w której zagra zakochaną parę. Teraz informator portalu pudelek.pl donosi, że Antoni Królikowski wcale nie chciał zagrać u boku Julii Wieniawy! Co więcej, według medialnych doniesień aktor miał nadzieję, że główną rolę zagra inna gwiazda... Według doniesień portalu Antoni Królikowski chciał, żeby w filmie wystąpiła Joanna Opozda. Wielokrotnie rozmawiał na ten temat z producentami. W tym czasie Asia mówiła zresztą dziennikarzom, że pracują z Antkiem przy wspólnym projekcie- twierdzi źródło portalu pudelek.pl. Przypominamy, że ten sam portal donosił ostatnio, że Antoni Królikowski bawił się ostatnio na urodzinowej imprezie Gabi Drzewieckiej właśnie w towarzystwie Joanny Opozdy. Czy aktor zabierze głos w sprawie? Zobacz także: Antoni Królikowski ma nową dziewczynę?! To aktorka "Pierwszej miłości" Według medialnych doniesień Antoni...