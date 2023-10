Małgorzata Opczowska zaniepokoiła fanów słowami o zniknięciu z "Pytania na śniadanie". Wielu uważało, że prezenterka po odejściu z TVP swojego programowego partnera, Łukasza Nowickiego, podejmie podobną decyzję. Dla zatroskanych sama zainteresowana miała jednak dobre wieści.

Małgorzata Opczowska zwolniona z "Pytania na Śniadanie"?

Małgorzata Opczowska, zalotnie pozując do zdjęcia w letniej sukience z seksownym rozcięciem, pożegnała się z widzami "Pytania na śniadanie", ale tylko... na okres wakacji. Ujęła to jednak w na tyle wymowne słowa, że wielu obserwatorów początkowo obawiało się, że to kolejne roszady w programie.

- Kochani! Wakacje! Zaczynam urlop ????????????, znikam na dłuższą chwilę , by nabrać jeszcze większej energii do działania. Do zobaczenia!!! Duuuużo słońca Wam życzę! - podpisała fotografię.

Ponieważ niedawno z "Pytaniem na śniadanie" rozstał się Łukasz Nowicki, partnerujący prezenterce na ekranie, wielu fanów zaniepokoiło się o kolejne zwolnienia.

AKPA/Podlewski

Okazało się jednak, że Małgorzata Opczowska powróci do programu już pod koniec lipca.

Kochani, dziękuję za zainteresowanie. W "Pytaniu na Śniadanie" spotkamy się pod koniec lipca ???????? - uspokajała wielbicieli Opczowska.

Instagram/Pytanie na śniadanie

Pod zdjęciem tradycyjnie nie zabrakło komplementów dla urody prezenterki.

Ale Pani pięknie wygląda - super relaksu i powrotu, bo lubię jak Pani prowadzi śniadaniowkę, szkoda że nie z Panem Łukaszem, bo tworzyliście zarąbistą parę prowadzących, dla was oglądałam, tyle empatii aż miło❤️ - pisał jeden z rozanielonych fanów.

Ależ ślicznie, letnio genialna Miss Margheritka w letnich barwach blue. Fantastycznie udanego wypoczynku - dodawał inny.

Dołączamy się do życzeń udanego wyjazdu!