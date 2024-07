Doda od jakiegoś czasu zmienia swoich menadżerów jak rękawiczki. Śledząc karierę piosenkarki można dojść do wniosku, że najlepiej współpracowało się jej z Mają Sablewską. To właśnie wtedy wokalistka zmieniła swój styl i odnosiła największe, jak do tej pory sukcesy. Ostatnio o interesy Rabczewskiej dbali mężczyźni. Jednak po rozstaniu ze Zbyszkiem Niedziałkiem, Doda ponownie postanowiła powierzyć swój los kobiecie.

Jak poinformował "Fakt" nową menadżerką Dody została Małgorzata Leitner (zweryfikowaliśmy i potwierdzamy). Bizneswomen znakomicie zna się na dbaniu o interesy gwiazd, zarówno w kraju jak i zagranicą czego dowodem są sukcesy jej podopiecznych: Joanny Krupy i top modelki Kasi Struss.

Po tym jak wyciekła informacja, że Leitner będzie opiekowała się Dodą, pojawiło się wiele głosów niewierzących w tę współpracę. Wokalistka lubi skupiać na sobie całą uwagę, dlatego kilka lat temu zrezygnowała z Sablewskiej, gdy ta zaczęła opiekować się Mariną Łuczenko. Z drugiej strony nowa menadżerka Doroty Rabczewskiej dzięki współpracy z międzynarodowymi gwiazdami, ma szereg kontaktów z wpływowymi ludźmi i być może dzięki nim wypromuje Dodę za granicą. A jak faktycznie potoczą się losy obu pań, to już czas pokaże. W każdym razie trzymamy kciuki za tę współpracę!

Doda i Małgorzata Leitner przyłapane przez paparazzich: