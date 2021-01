Małgorzata Kożuchowska ofiarą oszustwa. Aktorka apeluje do fanów: „bądźcie czujni”

Jedna z najsłynniejszych polskich aktorek padła ofiarą oszustwa. Niestety, jak się okazuje, to nie pierwszy raz kiedy Małgorzata Kożuchowska mierzy się z taką sytuacją. Gwiazda postanowiła nagłośnić całą sprawę w mediach społecznościowych i zaapelować do swoich obserwatorów. Kto nadszarpnął jej dobre imię? Artystka nie ma zamiaru tego tak zostawić.

Małgorzata Kożuchowska ofiarą oszustwa

Małgorzata Kożuchowska słynie ze świetnego wyczucia stylu, a Polki zafascynowane jej urodą i osobowością, chętnie sprawdzają na własnej skórze wszelkie polecane przez nią produkty i usługi. Niestety, okazuje się, że stało się to świetną okazją dla oszustów, którzy postanowili wzbogacić się na popularnej aktorce. Kiedy tylko gwiazda odkryła cały "przekręt", natychmiast postanowiła zająć się sprawą i ostrzec swoich obserwatorów. Tym razem chodzi o coś bardzo poważnego.

Uwaga! Oszustwo! Mój wizerunek jest bezprawnie wykorzystywany w tego typu reklamach. Walczę z tym, ale Wy też bądźcie czujni. Nie promuję żadnych produktów w internecie poza tymi, które są na moim Instagramie i Facebooku - napisała w oświadczeniu, które opublikowała na swoim InstaStory.

Do tego aktorka załączyła fałszywą reklamę i trzeba przyznać, że oszust naprawdę się postarał. Wizerunek Małgorzaty Kożuchowskiej został wykorzystany do reklamy ubezpieczenia, a także pracy przez internet. Co więcej, aby całość nabrała wiarygodności, podszyto się nawet pod stację TVN, a zachętą do kliknięcia w link ma być główna grafika ze studia "Dzień dobry TVN" i telewizyjna belka z napisem: "Jak zacząć pracę przez internet". Oczywiście gwiazda nie ma z tym nic wspólnego. To jednak nie pierwszy raz, kiedy znalazła się w takiej sytuacji. Kilka tygodni temu miała reklamować uzdrawiające preparaty.

Mój wizerunek jest bezprawnie wykorzystywany do promocji różnorodnych preparatów, rzekomo uzdrawiających. Oszuści fabrykują wywiady ze znanymi osobami, w tym ze mną, aby zwiększyć sprzedaż produktów pochodzących z niewiadomego źródła… Kochani, nie dajcie się nabrać! Wszelkie preparaty medyczne przyjmujcie tylko według zaleceń lekarza oraz kupujcie je w aptekach. Dbajmy o swoje zdrowie i bądźmy czujni na Internetowych oszustów! - napisała na Instagramie.

Ostatnio ofiarami oszustów padły również Monika Olejnik, Katarzyna Dowbor i Kinga Rusin, która postanowiła nagłośnić sprawę.

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska pokazała tatę. Leszek Kożuchowski to wieloletni współpracownik o. Rydzyka

Małgorzata Kożuchowska ostrzega fanów przed oszustami. Aktorka apeluje, by nikt z nich nie dał się nabrać.

Niestety, to nie pierwszy raz kiedy ktoś bezprawnie wykorzystuje wizerunek Małgorzaty Kożuchowskiej.