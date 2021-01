Kinga Rusin łączy rajskie wakacje z pracą. Walczy jednak z nadmiernym zainteresowaniem i poważnym oszustwem! 

Kinga Rusin kilkanaście tygodni temu odeszła z telewizji, rzucając m.in. pracę w "Dzień Dobry TVN". Gwiazda, która prowadzi również swój kosmetyczny biznes, jakiś czas temu poinformowała fanów, że wraz z ukochanym, Markiem Kujawą, wyjechali z Polski, osiedlili się na małej wyspie na Oceanie Indyjskiej, i to właśnie tam łączą przyjemne z pożytecznym, czyli pracę nad rozwojem własnej marki z rajskim odpoczynkiem. Jednak okazuje się, że z dala od naszego kraju gwiazda i tak ma sporo problemów na głowie, o których napisała w dwóch postach. O co chodzi?

Kinga Rusin długo nie dawała o sobie znać na swoim Instagramie, aż w końcu wyjaśniła fanom co się z nią dzieje. Okazało się, że dziennikarka wyprowadziła się z Polski:

Wydawałoby się, że to istna sielanka. I rzeczywiście, w przerwach od pracy gwiazda dużo ćwiczy czy uprawia sporty wodne. Ale jej spokój został zakłócony! Ktoś bezprawnie wykorzystał wizerunek Kingi w reklamie leków o nieznanym pochodzeniu. O całej sprawie napisała na Instagramie:

UWAGA! OSTRZEGAM PRZED OSZUSTAMI! NIE POLECAM ŻADNYCH SZEMRANYCH LEKÓW! Mój wizerunek w krążącej w sieci reklamie podejrzanych medykamentów został wykorzystany bezprawnie! Jakiś oszust próbuje wcisnąć ludziom coś, co może być niebezpieczne dla ich zdrowia i używa do tego znanych nazwisk! Poza mną widziałam jeszcze w tej „reklamie” Monikę Olejnik czy Katarzynę Dowbor! Do reklamy dołączony jest całkowicie zmyślony wywiad! Nie dajcie się oszukać! Ja nie mam z tym nic wspólnego! Podobnie jak pozostałe panie. Jestem wściekła tym bardziej, że oszust działa spoza Polski i nie da się go ścigać zgodnie z polskim czy unijnym prawem. Jest w zasadzie bezkarny! - pisze wzburzona gwiazda.