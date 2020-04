Małgorzata Kożuchowska zdradza po latach wielką tajemnicę "M jak miłość"! Tego nikt się nie spodziewał

Małgorzata Kożuchowska z serialem "M jak miłość" rozstała się się prawie 9 lat temu, jednak dopiero teraz zdecydowała się wyjawić jego tajemnicę! Okazało się, że w 2009 roku aktorka musiała przefarbować się na... czarno, a oglądaliśmy ją ciągle w roli blondynki! Jak to się stało, że nikt nie zauważył tej zmiany u Hanki Mostowiak? Jak gwiazda ją maskowała?

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Sneakersy w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej to must have na wiosnę!

Uwierzycie, że kiedyś Małgorzata Kożuchowska miała czarne włosy i to na planie "M jak miłość"? Aktorka dopiero po 9 latach po odejściu z serialu zdecydowała się o tym opowiedzieć. Cała sytuacja miała miejsce w 2009 roku, kiedy gwiazda dostała rolę w czeskim filmie "TMA". Jednak bez zgody produkcji polskiego serialu, nie mogła zmienić koloru włosów. Z tego też względu na plan "M jak miłość", Małgorzata Kożuchowska przychodziła w peruce!

O wszystkim gwiazda opowiedziała podczas środowej transmisji na swoim Instagramie.

Grałam kiedyś w filmie czeskim, w którym musiałam mieć czarne włosy. Musiałam przefarbować swoje blond włosy, gdyż miałam tam sceny w wodzie. Nie można ich było sprejować, bo by wszystko spłynęło mi na twarz. To było hardcorowe. Nie przyznałam się do tego grając wtedy w "M jak miłość". Po kryjomu poszłam do teatru Roma. Dowiedziałam się, że tam jest perukarka, która tka mega peruki - wyjawiła Małgorzata Kożuchowska.