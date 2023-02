Małgorzata Rozenek to jedna z gwiazd, które uwielbiają paparazzi. Do tej pory prowadząca "Projekt Lady" był już przyłapana podczas rodzinnych obiadów, spacerów, zakupów, a teraz została sfotografowana o poranku, kiedy odwoziła syna do szkoły. W białym dresie od Ralpha Laurena i słynnych już Crocsach nadal wygląda dobrze, ale to nie jest look, który znamy z Instagrama gwiazdy TVN. Małgorzata Rozenek w białym dresie przyłapana przez paparazzi Małgorzata Rozenek-Majdan słynie z doskonałego stylu i w mediach społecznościowych możemy zobaczyć gwiazdę niemal zawsze zachwycającą stylizacjami, idealną fryzurą i makijażem. Celebrytka nie ukrywa, że na bieżąco śledzi aktualne trendy i lubi bawić się modą, od niedawna jest ma też własną marką odzieżową - "Mrs. Drama ". A jak gwiazda prezentuje się na co dzień? Te zdjęcia Małgorzaty Rozenek pokazują, że o poranku wygląda jak miliony kobiet. Zresztą, zobaczcie sami! Zobacz także: Zamyślona Małgorzata Rozenek spaceruje w najmodniejszych butach tej jesieni! Nowe zdjęcia paparazzi Małgorzata Rozenek jest mamą trójki dzieci, ma własną markę odzieżową, gra w filmach, prowadzi programy telewizyjne i uczestniczy w różnego rodzaju projektach. Trzeba przyznać, że gwiazda jest naprawę zabiegana, a ostatnio paparazzi przyłapali ją w codziennym zestawie w drodze do samochodu, aby odwieźć jednego z synów do szkoły. W takim wydaniu bardzo rzadko można zobaczyć Małgorzatę Rozenek! Przy okazji gwiazda TVN wyprowadziła też psy na spacer. Jak wiadomo Małgorzata Rozenek jest wielką miłośniczką zwierząt, a niedawno do rodziny Majdanów dołączył nowy piesek , o imieniu Francesca, który był prezentem od Radosława Majdana. Małgorzata Rozenek-Majdan nawet o poranku stawia na...