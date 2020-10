Małgorzata Kożuchowska w odważnych szpilkach za 3500 złotych na premierze "Banksterów". Ten model to ryzykowny wybór!

Małgorzata Kożuchowska znów zachwyciła! Aktorka znana m.in. z serialu "Rodzinka.pl" czy "Druga szansa" pojawiła się w poniedziałek na premierze filmu "Banksterzy" w reżyserii Marcina Ziębińskiego. Gwiazda gra jedną z głównych ról w tym filmie, który będziecie mogli oglądać w kinach już od 16 października. Kożuchowska wyglądała obłędnie w czarnej sukni midi z kwadratowymi ramionami inspirowanymi projektami Isabel Marant i z seksownym rozcięciem odsłaniającym jej zgrabne nogi.

Małgorzata Kożuchowska do całości dobrała torebkę-puzderko na złotym łańcuszku i naprawdę odjechane szpilki! To model SAINT LAURENT, który gości w jej szafie już od listopada ubiegłego roku. Całość wyglądała rewelacyjnie - jak zawsze!

Modne szpilki na jesień 2020

Małgorzata Kożuchowska do całości dobrała oryginalne czarne sandałki na szpilce. Ten efektowny model to projekt domu mody SAINT LAURENT. Niestety nie należy do najtańszych. Szpilki kosztują 3500 złotych. PS. W tym modelu szpilek zakochała się również Anja Rubik!

ONS

Jk oceniacie look Małgorzaty Kożuchowskiej? Czy skradł wasze serca tak jak nasze?