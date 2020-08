Modne buty do pracy na jesień 2020 z wyprzedaży. Oto 7 propozycji, które możesz nosić od dziś

Jesień zbliża się wielkimi krokami. Już niebawem klapki i sandałki zamienimy na jesienne buty. Jest jeszcze za wcześnie na kupowanie botków i kozaków, dlatego jeśli szukasz idealnego jesiennego obuwia do pracy, spójrz na pięć naszych propozycji - znajdziecie je poniżej. Wszystkie modne buty udało nam się znaleźć na wyprzedaży na Eobuwie.pl.

1. Czarne sandały na wysokim, ale oczywiście stabilnym słupku, to zawsze dobra propozycja! Zwłaszcza że kosztują teraz 229 zł (wcześniej 289 zł). Model marki R. Polański to strzał w dziesiątkę!

R.POLAŃSKI SANDAŁY NA OBCASIE EOBUWIE 289 zł 229 zł ZOBACZ W SKLEPIE

2. Panterkowe mokasyny marki Nessi to genialna propozycja dla kobiet, które chcą postawić na wygodne i oryginalne obuwie. To świetny zamiennik balerinek - i oczywiście równie wygodny! Model, który widzicie poniżej, kosztuje 169 zł (wcześniej 239 zł).

NESSI MOKASYNY W PANTERKĘ EOBUWIE 239 zł 169 zł ZOBACZ W SKLEPIE

3. Czarne szpilki to pozycja obowiązkowa w szafie każdej kobiet. Dlaczego? Są niezwykle uniwersalne - możesz założyć je do sukienki mini, midi, maxi, do mom jeans lub do twojego ulubionego kombinezonu. Te, które widzicie poniżej, to klasyczny model marki Tamaris. Kosztują 199 zł (wcześniej 279 zł).

TAMARIS CZARNE SZPILKI EOBUWIE 279 zł 199 zł ZOBACZ W SKLEPIE

4. Jeśli charakter twojej pracy na to pozwala i nie musisz koniecznie chodzić do pracy w szpilkach czy butach na słupku, postaw na coś bardziej casualowego. Czarne sneakersy Kendall + Kylie z piękną różową podeszwą sprawią, że z pewnością się wyróżnisz. Kosztują teraz 299 zł (wcześniej 499 zł).

KENDALL + KYLIE SNEAKERSY EOBUWIE 499 zł 299 zł ZOBACZ W SKLEPIE

5. Półbuty marki R. Polański w kolorze beżowym spełnią oczekiwania każdej businesswoman! Możesz w nich biegać ze spotkania na kolejne spotkanie. Kosztują 209 zł (wcześniej 269 zł).

R.POLAŃSKI BEŻOWE MOKASYNY EOBUWIE 269 zł 209 zł ZOBACZ W SKLEPIE

6. Pogoda nie nastraja optymistycznie, dlatego czas pomyśleć już o botkach na jesień 2020! Nasz wybó® padł na botki z ukrytym koturnem. Botki Carinii z ukrytym 7-centymetrowym koturnem są dostępne w wielu kolorach. My polecamy wam zaprzyjaźnić się z tymi w kolorach typowo jesiennych - np. w brązie, karmelu czy beżu. Na eobuwie.pl możecie je kupić od 239 do 269 złotych, w zależności od tego na jaki kolor się zdecydujecie.

7. Na koniec mamy dla was jeszcze jedną parę botków. To botki utrzymane w beżowej kolorystyce. Brązowe botki DEEZEE za 119,99 zł będą pasować do klasycznych jeansów, jak i pięknych jesiennych sukienek.