Małgorzata Kożuchowska to jedna z największych polskich ikon mody - aktorka doskonale wie jak łączyć poszczególne elementy, by wyglądać elegancko, ale czasem też na luzie. Jej ostatnia stylizacja to kolejny dowód to potwierdzający. Kożuchowska pojawiła się we wtorek w studiu u Kuby Wojewódzkiego w stylizacji, która nas zachwyciła! Klasa sama w sobie - sami zobaczcie, jak udało się jej połączyć pozornie... nudne ubrania w niezwykle ciekawy zestaw. Zwróćcie szczególnie uwagę na odjechane szpilki Kożuchowskiej - to one niespodziewanie podkręciły cały look.

Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się na połączenie szarej marynarki z czarnym satynowym kołnierzem (Marynarka Bess, Les Coyotes de Paris, 2190 złotych) z jasnymi jeansami (Epuzer).

Małgorzata Kożuchowska do całości dobrała oryginalne czarne sandałki na szpilce. Ten efektowny model to projekt domu mody SAINT LAURENT. Niestety nie należy do najtańszych. Szpilki kosztują 3500 złotych. PS. W tym modelu szpilek zakochała się również Anja Rubik!