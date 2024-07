W zeszłym tygodniu ruszyły zdjęcia do komedii romantycznej "Kochaj". W rolach głównych zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską, Magdę Lamparską, Romę Gąsiorowską, Olgę Bołądź i Aleksandrę Popławską. O czym będzie film?

„Kochaj” to opowieść o czterech dziewczynach z wielkiego miasta, które chcą poczuć romantyczny zawrót głowy... I są gotowe na każde szaleństwo - nawet na ucieczkę sprzed ołtarza. Okazuje się, że Małgorzata Kożuchowska zagra macochę jednej z nich. Dziś Roma Gąsiorowska zasugerowała, że - jak to w bajkach bywa - macocha nie będzie wcieleniem dobroci. Czyżby Małgorzata grała w tej komedii zły charakter? :) To by mogło być bardzo interesujące.

Pierwsze zdjęcia z komedii "Kochaj"

Gwiazdy grające w filmie postanowiły zrobić sobie wspólne selfie. Pięć pięknych aktorek na jednym zdjęciu - to nie zdarza się często. Według nas wyglądają bardzo dobrze.

Ciekawi nas tylko, której z nich Małgosia Kożuchowska będzie macochą? Macie jakieś swoje typy? Piszcie w komentarzach, postaramy się szybko tego dla was dowiedzieć.

Do naszego grona dołączyła Malgosia Kozuchowska w roli złej macochy;)))

Posted by Roma Gąsiorowska on 2 sierpnia 2015

Ruszyły zdjecia do filmu "kochaj"Marty Plucinskiej .w rolach głównych cztery piękne kobiety... Kochaj;)))

Posted by Roma Gąsiorowska on 31 lipca 2015

