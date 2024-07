Dziś padł pierwszy klaps nowego filmu z Małgorzatą Kożuchowską. Jak się dowiedzieliśmy, nowy film nazywa się... "Kochaj"! Jego akcja będzie się rozgrywać w Płocku i w Warszawie. Jak już pisaliśmy, dla gwiazdy i jej synka będą przygotowane wszelkie udogodnienia na planie.

Kogo zagra Kożuchowska?

Film będzie komedią romantyczną o czterech przyjaciółkach. Małgorzata Kożuchowska zagra macochę jednej z nich. W filmie wystąpią też Olga Bołądź oraz Piotr Machalica. "Kochaj" wyreżyseruje Marta Plucińska.

Dziś był się pierwszy dzień zdjęciowy filmu. Zobacz całą ekipę filmową!



Zgodnie z zapowiedzią - zdjęcia do "Kochaj" ruszyły!A my z tej okazji mamy dla Was pierwszą fotkę prosto z planu. Łapcie, póki gorąca!fot. Mikołaj Tym / Federico Film

Posted by Kochaj on 30 lipca 2015