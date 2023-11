Ilona Łepkowska w rozmowie z "Super Expressem" zapewnia, że bardzo lubi Małgorzatę Kożuchowską i chętnie rozpocznie z nią współpracę. Okazuje się, że scenarzystka nie wyklucza udziału aktorki w historycznej telenoweli "Korona królów"! Kogo w serialu TVP mogłaby zagrać Małgorzata Kożuchowska?

Jesteśmy w dużej mierze związani prawdą historyczną, więc musi to być postać wzięta z historii. Musiałaby być to postać pasująca do warunków, jakie ma Małgosia. Myślimy o drugim sezonie, w którym Kazimierz Wielki będzie dojrzalszym królem, będziemy musieli go postarzyć, być może wtedy znajdzie się dla niej rola. W tym sezonie nie ma takiej postaci, w której Małgosia mogłaby się odnaleźć, ale nie mówię, że w przyszłym sezonie to się nie zmieni- przyznaje w "SE".