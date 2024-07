Ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej wzbudza wiele emocji i od wielu tygodni jest to temat numer jeden w mediach. Z uwagi na błogosławiony stan aktorki przełożono zdjęcia do hitowego serialu "Rodzinka.pl", które miały wystartować jeszcze w maju. Nie oznacza to jednak, że przyszła mama wybrała się już na urlop. Przypomnijmy: Ciężarna Kożuchowska przełożyła zdjęcia do serialu. Ale nie idzie jeszcze na urlop

Kilka tygodni temu gwiazda miała w planach podróż do Rzymu i udział w uroczystościach w Watykanie z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Z uwagi na ciążę musiała jednak zrezygnować z lotu samolotem, ale nie oznacza to, że nie celebrowała tego dnia w szczególny sposób. Kożuchowska opublikowała na swoim Facebooku pamiątkowe zdjęcie z koncertu z okazji kanonizacji i rocznicy urodzin polskiego papieża, który odbył się wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Fani Małgorzaty szybko dostrzegli też, że u ich idolki widać już pierwsze ciążowe krągłości.



Z Wiesławem Komasą i Wojciechem Pszoniakiem dziś na Zamku Królewskim wzięliśmy udział w pięknym koncercie z okazji kanonizacji i rocznicy urodzin Jana Pawła II - napisała Kożuchowska pod zdjęciem.

