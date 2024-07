Ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej zaskoczyła nie tylko polskie media, ale przede wszystkim osoby, które pracują z nią na planie seriali "Prawo Agaty" i "Rodzinka.pl" w których wciela się w główne role. Początkowo produkcja tego drugiego serialu zapewniała, że nie będzie potrzebna zmiana w scenariuszu, ponieważ zdjęcia będą dostosowane do odmiennego stanu aktorki, tak by ciążowy brzuszek nie był widoczny. Okazało się jednak, że nie będzie to takie proste i ostatecznie zrezygnowano z kolejnego sezonu. Przypomnijmy: Zdjęcia do serialu Kożuchowskiej odwołane. Aktorka tłumaczy dlaczego

W najnowszym numerze magazynu "Flesz" aktora zdradziła, że taka decyzja była podjęta wspólnie przez nią i Telewizję Polską. Nie chciała jednak wyjawić więcej szczegółów. Dodała również, że nie zamierza porzucać roli pani prokurator w produkcji TVN.



Z ciężkim sercem podjęliśmy z TVP2 decyzję o przesunięciu zdjęć. Długo o tym rozmawialiśmy. Niedługo zaczynam zdjęcia do kolejnej serii "Prawa Agaty" - mówi Kożuchowska.



Więcej do powiedzenia miała osoba związana z produkcją, która wyjawiła, że postać grana przez Kożuchowską jest tak energiczna, że niemożliwe będzie dostosowanie scenariusza pod nią. Dodatkowo, licencja zabrania produkcji podejmowanie tak radykalnych zmian w fabule serialu, ta nie przewiduje ciąży głównej bohaterki.



Postać Małgosi, Natalia Boska jest bardzo energiczna. Ciężko by było zrobić z niej "siedzącą mamę", by ukryć brzuszek. A ciąży nie da się wprowadzić do scenariusza, bo nie można zmieniać jego kanadyjskiego scenariusza - wyjaśnia "Fleszowi" osoba z produkcji.



Niedawno aktorka wzięła udział w kampanii społecznej "Szacunek i Wsparcie", dedykowanej weteranom. Nie porzuciła również kampanii dla Orange i już wkrótce będzie nagrywała kolejne spoty oraz promowała markę Ochnik, której jest ambasadorką. Na tym jednak nie koniec - Małgorzata planuje już kolejną kampanię.



Na początku czerwca planujemy realizację zdjęć do kolejnej kampanii. Autorem będzie wspaniała fotograf Marlena Bielińska - zdradza Kożuchowska.



Nie sądzicie, że to za dużo jak na kobietę w piątym miesiącu?

