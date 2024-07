Małgorzata Kożuchowska skomentowała falę hejtu, która pojawiła się w sieci po przyjęciu przez nią Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta, Andrzeja Dudy. Przy okazji gwiazda seriali "Rodzinka.pl" i "Druga szansa" oceniła sytuację polityczną w Polsce. Aktorka w rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o tym, jak się czuła, kiedy internauci nie pozostawili na niej suchej nitki po tym, jak została odznaczona przez prezydenta.

Zobacz: Małgorzata Kożuchowska tłumaczy się z orderu od prezydenta i zdjęć synka, pisze o "zaczepkach i prowokacjach"

Aktorka w rozmowie z DDTVN przyznała, że nie była zaskoczona negatywnymi komentarzami, po tym jak kilka tygodni temu odebrała Order Odrodzenia Polski. Małgorzata Kożuchowska zdradziła jednak, że nie spodziewała się tak wielkiego szumu wokół swojej osoby. Podkreśliła też, że nie jest jedyną osobą publiczną, którą coś takiego spotkało. Jedną z osób, które wysłały aktorce gratulacje była Maja Ostaszewska, która wcześniej mocno wspierała czarny protest.

Ja nie czułam, że to może być jakaś kontrowersja, że odbieram od tego prezydenta, a nie od innego. To mnie jakoś nieszczególnie zaskoczyło. Zazwyczaj to co jest w tym zaskakującego, to jest to skala czy taka zaciekłość. Rozmawiałam na ten temat z Mają Ostaszewską, która wysłała mi takiego sms-a: "Gratuluję. Przypuszczam, że zalewa cię fala hejtu. Mnie spotyka to samo na co dzień tylko z drugiej strony". Podziały były zawsze i mieliśmy zawsze różne poglądy i każdy ma do tego prawo.