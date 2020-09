Małgorzata Heretyk z "19+" w spodniach z Sinsay za 39 złotych. Ten model to największy hit jesieni 2020

Małgorzata Heretyk, którą możecie kojarzyć z serialu "19+" i z udziału w show "Ameryka Express", w ostatnim czasie coraz bardziej interesuje się modą! Młoda aktorka pochwaliła się na Instagramie najnowszą jesienną stylizacją, którą w całości - dosłownie w całości! - kupiła w sieciówce Sinsay. Heretyk zestawiła luźny blezer z Sinsay (79,99 zł) z czarnymi leginsami (39,99 zł). Całość uzupełniła ciężkimi czarnymi botkami na stabilnym słupku (129,99 zł) oraz czarnym plecakiem ze sztucznej skóry (69,99 zł). Bardzo klasycznie, ale za to jak modnie!

Jesienne trendy 2020 - płaszcze i marynarki w kratę to hit

Jeśli nie wiesz na co postawić tej jesieni, śmiało zainspiruj się Małgorzatą Heretyk i jej ostatnim lookiem. Dlaczego? Ponieważ prezentuje ona w swojej stylizacji klasyczne i bardzo uniwersalne propozycje ubrań i dodatków. Klasyczna kratka sprawdzi się zawsze i wszędzie, a przy tym doda wam elegancji. Czarne leginsy możesz założyć do botków, jak i do sneakersów. A czarny plecak ze sztucznej skóry będzie nie tylko wygodny, ale i doda waszemu lookowi nieco pazura!

Jak oceniacie look Małgorzaty Heretyk? My jesteśmy zdecydowanie na tak!

Hitem w stylizacji Małgorzaty Heretyk okazały się czarne leginsy.

Nie sposób również obojętnie przejść obok plecaka Małgorzaty! Bardzo klasyczny czarny plecak to idealna propozycja na jesień i zimę 2020.

Botki, na które zdecydowała się Małgorzata Heretyk, pochodzą z najnowszej jesiennej kolekcji Sinsay.