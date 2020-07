Trendy lato 2020. Agnieszka Woźniak-Starak w sneakersach za 3000 złotych! To ulubione buty influencerów na całym świecie

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na totalny luz w swojej ostatniej stylizacji. Założyła szary sportowy komplet - bluzę hoodie i spodnie dresowe zwężane tuż nad kostką. Całość uzupełniła jeansową kurtką oraz swoją ulubioną oversize'ową błękitną torbą, z którą się nie rozstaje. Jednak najważniejszym akcentem okazały się odjechane buty - to model Track 2 od Balenciagi, w którym zakochani są wszyscy Instagramerzy. Niestety z ich ceną już nie każdy się polubi...

Zobacz także: Kiedyś te spodnie były obciachem, teraz to hit! Agnieszka Woźniak-Starak już je ma

Tak w całości prezentuje się casualowy look Agnieszki Woźniak-Starak. Widać, że dziennikarka stawia na wygodę. Totalnie to rozumiemy. Dresy, sneakersy i jeansowa kurtka może wyglądać również stylowo!

Ważnym elementem stylizacji Agnieszki okazały się pozornie zwykłe szare dresy. Spodnie to projekt marki PANGAIA. Zostały wykonane z organicznej bawełny i materiałów z recyklingu. Cena dresów od PANGAIA to ok. 430 złotych. Drogo? Może i tak, ale z pewnością ekologicznie :-)

Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na model sneakersów od Balenciagi. To nowy model Track 2, którego cena przekracza 3000 złotych. Buty wyglądają mocno futurystycznie, choć swoją stylistyką nawiązują do sneakersów z lat dziewięćdziesiątych.

Jak wam się podobają? My chcemy je mieć!