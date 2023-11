W niedzielę po południu doszło do wypadku z udziałem Esmeraldy G., która będąc najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu, spowodowała groźną kolizję na ulicy Ząbkowskiej na Pradze, na której dobywał się impreza „Otwarta Ząbkowska”. Nie zbaczając na zamkniętą ulicę i szlabany, celebrytka i tak na nią wjechała. Orientując się, że jest nie ma przejazdu, G. uderzyła w metalowe barierki, wykonała mocny skręt i uderzyła w wjeżdżające ze skrzyżowania auto. Esmeralda trafiła do szpitala z obrażeniami, a sprawę wypadku bada oczywiście policja.

Czy była pod wpływem alkoholu? Pudelek dotarł do zaskakujących informacji:

Nasze źródło z policji ujawnia, że świadkowie mieli rację. Godlewska miała 1,5 promila we krwi oraz niewykluczone, że była pod wpływem także innych środków. Przywieziono ją do szpitala o 17:00 przytomną, bez żadnych złamań, za to poobijaną i pijaną - mówi Pudelkowi osoba zaznajomiona ze sprawą.