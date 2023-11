Za nimi fantastyczny rok! Nic dziwnego, że Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan doszli do wniosku, że należy go odpowiednio uczcić. Tym bardziej, że 10 września będą obchodzić pierwszą rocznicę ślubu.

Reklama

Oboje często ze wzruszeniem wspominają ceremonię i wesele. Były dla nich tak wyjątkowe, że teraz chcą raz jeszcze przeżyć podobne emocje – zdradza „Fleszowi” znajomy pary.

Małgorzata i Radosław znaleźli już nawet sposób na zrealizowanie tego marzenia. Na początku października urządzą wielkie przyjęcie! Czemu nie w dniu rocznicy? Bo przez cały wrzesień pracują na planie nowego show telewizyjnego, którego szczegóły nie są jeszcze znane. Przygotowania do imprezy ruszyły już pod koniec wakacji. Para najpierw wybrała miejsce na swoje party.

Choć ślub wzięli w neoklasycystycznej willi w Konstancinie, to rocznicę postanowili świętować w bardziej nowoczesnych warunkach – modnym klubie The View, mieszczącym się na 31. piętrze wieżowca w centrum Warszawy. Na ten wieczór wnętrze klubu zmieni się w romantyczną salę balową – dominować będzie kolor biały, a za dekorację posłużą kwiaty w lubianych przez Małgorzatę pastelowych kolorach. Na wieczór w The View zaproszono ponad 300 gości, głównie rodzinę i przyjaciół Małgorzaty Rozenek i Radosława. W tym gronie nie zabraknie również gwiazd, m.in. Hanny Lis, Ewy Minge, Agnieszki Woźniak-Starak i jej męża oraz Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego stacji TVN.

Zobacz: Małgorzata Rozenek zadała szyku na Wielkim Meczu TVN vs WOŚP. Gwiazda miała na sobie luksusowe marki! Zobacz zdjęcia

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wzięli ślub 10 września ubiegłego roku po dwóch latach znajomości.

ONS

Reklama

Para ostatnie dwa miesiące spędziła w podróży, nagrywając nowy program dla TVN. Premiera prawdopodobnie wiosną przyszłego roku!