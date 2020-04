Makłowicz ma szalony plan co zrobi po zakończeniu epidemii! "Będę tańczył na stole"! Ale to nie wszystko...

Co zrobicie, gdy skończy się epidemia koronawirusa? O postanowienia na czas po zakończeniu pandemii koronawirusa zapytał swoich gości prowadzący "Drugie śniadanie mistrzów" w TVN24 Marcin Meller. Najbardziej szalony plan ma zdecydowanie znany ze swoich programów kulinarnych Robert Makłowicz.

Autor popularnych niegdyś "Podróży kulinarnych..." przedstawił bardzo barwną wizję tego, co zrobi!

Robert Makłowicz był jednym z gości sobotniego przedświątecznego programu "Drugie śniadanie mistrzów" w TVN24. Do pytania o postanowienia na czas po epidemii goście mieli różne odpowiedzi. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" Dorota Wellman chce na przykład pracować trzy razy więcej i pomagać innym. Znany satyryk i dziennikarz Krzysztof Materna też chce wreszcie wrócić do pracy. Tymczasem popularny krytyk kulinarny i dziennikarz Robert Makłowicz przedstawił bardziej szaloną wizję.

Ja pójdę do restauracji i zamówię w niej wszystko, za wyjątkiem płucek na kwaśno - mówił.

Ale to nie wszystko!

Następnie zerwę obrus, zrzucając całą zastawę, owinę się nim i będę tańczył na stole śpiewając „Buonasera Signorina”. A potem, jak już dojdę do siebie, to pojadę na Słowację na przykład i będę jeżdził od wioski do wioski i całował ziemię, że mogłem wyjechać za granicę.