Karolina Malinowska i Kamila Szczawińska były gośćmi SEPHORA TREND REPORT JESIEŃ 2016. Ta cykliczna impreza organizowana przez sieć perfumerii Sephora odbyła się w sobotę 1 października w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie i zgromadziła wielu specjalistów w dziedzinie makijażu, którzy testowali nowe trendy. Gwiazdą spotkania była Jillian Ward główna makijażystka marki Urban Decay. Marka ta w sezonie jesiennym stawia na look inspirowany stylem grunge z lat 90.

Jillian Ward zaczęła międzynarodową karierę w branży kosmetycznej w 2001 roku. W 2015 roku Jillian objęła stanowisko International Educator and Makeup Artist marki Urban Decay na Europę, Afrykę Południową i Bliski Wschód.

Jillian Ward w Warszawie pokazała na modelce look wzorowany na stylu grunge z lat 90.

Jillian Ward malowała klientki Sephora razem z głównym polskim makijażystą marki Urban Decay Tomkiem Pawłowiczem. Oboje opowiadali też gwiazdom, dziennikarzom i blogerom o nowościach i trendach na nadchodzący sezon.

Jilllian Ward i Tomek Pawłowicz korzystali z najnowszych kosmetyków Urban Decay, m.in. linerów Razor Sharp, podkładu All Nighter, palety Naked Ultimate Basics i palety Moondust.

Po prezentacji kosmetyków Karolina Malinowska i Kamila Szczawińska długo rozmawiały z Jilian Ward na temat najnowszych trendów w makijażu. Obie były nią oczarowane!

"Jillian to fantastyczna osoba i makijażystka! Paleta Moondust jest absolutnie wyjątkowa, Paleta Naked Ultimate Basics również przypadła nam go gustu! To marka wychodzi na przeciw naturalności ale ma w sobie nutkę szaleństwa", zachwalały kosmetyki Urban Decay polskie modelki.