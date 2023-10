Już 8 maja na Netfliksie pojawi się nowy serial "The Eddy", w którym jedną z głównych ról gra Joanna Kulig! Podczas imprezy jednej z biżuteryjnych marek mieliśmy okazję porozmawiać z aktorką na temat jej wyjątkowej postaci w produkcji. Kogo zagra? O czym jest serial "The Eddy"? Co było dla niej najtrudniejsze na planie? Posłuchajcie naszego wywiadu z Joanną Kulig!

"The Eddy" to serial muzyczny, którego akcja rozgrywa się we współczesnym, wielokulturowym Paryżu, a fabuła rozwija się wokół klubu, jego właścicieli, grającej w nim kapeli i chaotycznego miasta, które ich wszystkich otacza. Serial będzie miał 8 odcinków.

W miniserialu "The Eddy" grają oprócz Joanny Kulig, André Holland, Amandla Stenberg, Leila Bekhti i Tahar Rahim.

