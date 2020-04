Jaka będzie majówka 2020? Czy można bezpiecznie wyjechać na długi weekend?

Pandemia koronawirusa w Polsce nadal trwa. I choć rząd rezygnuje z niektórych obostrzeń, nie wiadomo kiedy będą następowały kolejne etapy odmrażania gospodarki. W dalszym ciągu nieczynne są restauracje, bary czy hotele. Z tego też względu wiele osób zastanawia się, czy jest szansa, by wyjechać gdzieś na majówkę.

Gdzie można bezpiecznie spędzić długi weekend majowy 2020? Są miejsca, gdzie restrykcje zostały już zniesione! Sprawdźcie szczegóły!

Gdzie pojechać na majówkę 2020?

W dalszym ciągu obowiązuje nas szereg restrykcji, które nałożył polski rząd w związku z epidemią koronawirusa. Tymczasem przed długim weekendem majowym wiele osób zastanawia się, czy jest szansa na jakikolwiek wyjazd. Jak wiadomo, wciąż zamknięte są hotele i miejsca noclegowe, dlatego dłuższy, kilkudniowy wyjazd póki co nie wchodzi w grę. Dodatkowo ciągle musimy zachowywać dystans społeczny i w miarę możliwości się izolować.

Jednak jeśli chcemy w ogóle skorzystać z chociaż chwili odpoczynku, to najlepiej poświęcić na niego jeden dzień, tak aby nie być zmuszonym do wykupienia noclegu. W takim wypadku, jeśli ktoś ma w miarę blisko, albo jest mocno zdeterminowany, możemy wybrać się w góry czy też na spacer po plaży nad Bałtykiem. W dalszym ciągu trzeba jednak pamiętać o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych spacerujących.

Majówka kojarzy się także z grillowaniem i imprezami w plenerze. To jednak w tym roku niestety nie będzie możliwe. Możemy oczywiście zorganizować grilla w swoim domu, jednak tylko z osobami, z którymi przebywamy na co dzień. Zabawa i spotkanie ze znajomymi w dalszym ciągu nie powinna mieć miejsca, bowiem obowiązuje nas wszystkich zakaz zgromadzeń.

Kolejną opcją spędzenia długiego weekendu jest oczywiście wyjazd na działkę. Wtedy też na jej terenie nie mamy obowiązku zakrywania ust i nosa, jednak w dalszym ciągu możemy zaplanować taki wyjazd tylko w pojedynkę lub z domownikami, z którymi przebywamy na co dzień.

Od 20 kwietnia możemy też chodzić do parków i lasów. Rodzinny spacer podczas weekendu majowego wydawał się być dobrym pomysłem, zwłaszcza, że od kilku tygodni większość z nas przebywa w domu. Ale w związku z dużym zagrożeniem pożarowym, powinniśmy być niezwykle ostrożni - lasy w większości kraju są bardzo suche i wystarczy mała iskra, by doszło do nieszczęścia.

Niestety, musimy pogodzić się z tym, że większość atrakcji musimy na razie odpuścić dla naszego wspólnego dobra. I na dłuższe wyjazdy nie ma co na razie liczyć. Miejmy jednak nadzieję, że z tygodnia na tydzień sytuacja będzie się poprawiać.

Spacer po plaży jest już dozwolony, jednak trzeba zachować dystans oraz mieć na sobie maseczkę.

Dłuższe, kilkudniowe wyjazdy podczas weekendu majowego 2020 raczej nie będą możliwe. W dalszym ciągu zamknięte są hotele i miejsca noclegowe.