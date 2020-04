Galerie handlowe będą otwarte szybciej niż zakładano? Wyciekł plan, który może wejść w życie!

Czy możemy liczyć na to, że galerie handlowe zostaną szybciej otwarte niż zakłada to rządowy projekt "odmrażania gospodarki"? Jak dowiedział się "Fakt", część ministrów chciała, aby już od poniedziałku ruszyły centra handlowe, jednak na to nie wyraził zgody minister zdrowia. Czy jest jednak szansa, że już wkrótce wybierzemy się na zakupy odzieżowe czy obuwnicze? Sprawdźcie szczegóły!

Czy galerie handlowe zostaną otworzone szybciej niż zakładano?

Od poniedziałku 20 kwietnia w Polsce został wprowadzony w życie I etap "odmrażania gospodarki". Dzięki temu możemy wychodzić do parków czy lasów, zwiększono także liczbę osób, przebywających w sklepach spożywczych i wielkopowierzchniowych. Jednak w dalszym ciągu nie możemy zrobić zakupów w galeriach handlowych. Polski rząd przewidział otwarcie tych punktów dopiero w przedostatnim etapie, co może nastąpić dopiero za kilka tygodni.

Jednak jak dowiedział się "Fakt" ten punkt poróżnił nieco rządzących. Według niektórych ministrów galerie handlowe powinny zostać już otwarte, aby pobudzić gospodarkę do życia.

Były plany, by pozwolić im działać w pełnym zakresie już od poniedziałku. Ale na to twardo nie chciał zgodzić się minister zdrowia – mówi informator "Faktu" z kręgów rządowych

Jednak według informacji "Faktu", w dalszym ciągu wśród rządzących trwa spór o to, aby przyspieszyć etap otworzenia galerii handlowych. Z tego też względu, by przekonać do tego działania ministra zdrowia, rzekomo padły propozycje nowych obostrzeń. Oprócz dotychczasowych, wprowadzone miałyby zostać kolejne limity klientów, a co więcej w centrum handlowym mogłyby znajdować się tylko osoby pełnoletnie. Przeciwnik tych zmian w rozmowie z "Faktem" stwierdził jednak, że jest to niewykonalne.

Wprowadzimy limity w sklepach, więc kolejki będą stały przed nimi, pod dachem, w korytarzach galerii. To nie będzie bezpieczne. A kto będzie legitymował klientów, czy mają ukończone 18 lat - wyjaśnia informator "Faktu".

Wygląda więc na to, że rząd pozostanie przy swoim planie "odmrażania gospodarki" i nie przyspieszy otwarcia galerii handlowych. Na większe zakupy bez limitu klientów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

East News

Kiedy zatem zostaną otwarte galerie handlowe? Wszystko zależy od ilości zachorowań w naszym kraju. To właśnie ten czynnik jest wyznacznikiem wprowadzania kolejnych etapów "odmrażania gospodarki" w życie