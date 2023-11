Majka Jeżowska w rozmowie z portalem przeambitni.pl przyznała, że nie chce oceniać Michała Szpaka w "The Voice of Poland". Okazuje się bowiem, że piosenkarka niezbyt miło wspomina ich wspólne spotkanie sprzed kilku tygodni.

Kilka tygodni temu grałam koncert w Katowicach z Michałem i stałam pod sceną. On schodził ze sceny i nawet nie powiedział dzień dobry. Może mnie nie zauważył ok. Michał sorry, to jest coś takiego co mnie, osobę starszą razi- przyznała piosenkarka.