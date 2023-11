1 z 4

Maja Sablewska przyłapana na randce? Gwiazda TVN do tej pory nie zdradziła, kim jest jej nowy partner. I chociaż ponad roku temu w sieci opublikowała gorące zdjęcie na którym całuje się z tajemniczym mężczyzną, to do tej pory nie wiadomo kim jest jej ukochany. Ostatnio jednak paparazzi przyłapali stylistkę na spotkaniu w jednej z warszawskich restauracji. Mai Sablewskiej towarzyszył pewien przystojniak, przy którym gwiazda TVN promieniała...

Zobaczcie nowe ZDJĘCIA Mai Sablewskiej! Czyżby to był jej nowy partner? :)

