Maja Sablewska pokazała gorącą fotkę z nowym partnerem! Po tym, jak kilka miesięcy temu zakończyła swój związek z Wojtkiem Mazolewskim, stylistka nie chciała zdradzić, czy odnalazła szczęście u boku innego mężczyzny. Teraz jednak już nie ukrywa swojej nowej miłości. Maja Sablewska pochwaliła się swoim szczęściem na Instagramie.

Wszystko wskazuje na to, że była menadżerka gwiazd znów jest zakochana. Na profilu prowadzącej program "Sablewskiej sposób na modę" pojawiła się gorąca fotka na której stylistka całuje się z tajemniczym mężczyzną. Zdjęcie podpisała krótko: "Love". Jak na tak namiętną fotkę Mai zareagowali jej fani?

Cudnie Maju!!!Miłość ponad wszystko ????????❤

Hot! Miłości jak najwięcej kochana ????

Brawo!!! No to szczęścia!!!! o boże nie mogę się napatrzeć na to zdjecie???????????? LoVe????????