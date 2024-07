Książka Nergala spotkała się już z falą krytyki ze strony Dody. Teraz głos w tej sprawie zabrała Maja Sablewska, która w poniedziałek oficjalnie pogodziła się ze swoją byłą podopieczną. Była menadżerka gwiazdy na swoim blogu wyraziła dość krytyczną opinię na temat wydawnictwa "Sacrum Profanum":

- Kiedy kilkukrotnie dostawałam propozycję napisania książki o moich byłych podopiecznych, raz po raz, odmawiałam bez zastanowienia. Nie taką drogą chciałabym dążyć do celu – wyznaje Sablewska. Przeraża mnie najnowszy trend wywalania brudów poprzez pisanie książek. Ujawniania takich momentów z życia w samotności, czy też kiedy jest przy nas ukochana osoba, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Na szczęście w moim przypadku wydawnictwo zgodziło się na pokazanie mnie w zupełnie innej roli – dodaje.

Jak widać spotkanie obu pań na poniedziałkowej imprezie nie było ustawione. Doda zaproponowała Mai powrót do ponownej współpracy. Sablewska zawierając głos na temat poczynań literacki Nergala, w których to piosenkarka przedstawiona jest w bardzo negatywnym kontekście, pokazuje swoją uczciwość wobec przyjaciółki i daje do zrozumienia, że duet Doda-Sablewska ma sporą szansę na reaktywację.