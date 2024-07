Ewy Kopacz nie należy do kobiet, które eksperymentują z modą i często zmieniają swój styl. Pani Premier stawia na eleganckie kostiumy, garsonki. Jej stylizacje nie są z pewnością ekstrawaganckie ani odważne, pasują do wizerunku kobiety, która odgrywa ważną rolę w polityce. Jak jej styl ocenia znana stylistka Maja Sablewska, która uwielbia bawić się modą?

“Bardzo lubię Ewę Kopacz. Jest autentyczną osobą i przekonuje mnie. Jeżeli chodzi o jej styl to podoba mi się jej minimalizm i to, że stawia na prostą elegancję. Mam dla Pani premier małą radę - zawsze to co mamy pod marynarką musi być jaśniejsze niż sama marynarka”, powiedziała nam Maja Sablewska.