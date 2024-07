Maja Sablewska zdradziła sekret swojej doskonałej figury! Stylistka bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, co je i jak prowadzi swoje życie. Gwiazda, która poprowadzi nowy program "Sablewskiej sposób na..." sama sporo schudła i chce teraz pomóc uczestniczkom swojego programu. W rozmowie z Party.pl, Maja Sablewska zdradziła, co robi, aby utrzymać formę:

Reklama

Bardzo zwracam uwagę na to, co jem, jak żyję, nie mam nałogów. Staram się prowadzić ten zdrowy styl życia. Jem częściej i mniej, dzięki czemu nie tyję. Trzy-cztery posiłki plus jakaś przekąska w postaci orzechów/banana. Staram się dużo ruszać - to jest ważne.

Co jeszcze powiedziała Maja? Posłuchajcie!

Zobacz: Maja Sablewska w ultrakrótkiej sukience odsłoniła bardzo szczupłe nogi! Sexy?​

Zobacz także

Maja Sablewska na konferencji TVN Style

Gwiazda zdradziła, jak dba o formę