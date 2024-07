1 z 7

Wszystkie największe stacje telewizyjne powoli zaczynają startować z imprezami ramówkowymi, na których prezentują swoje propozycje na najbliższą jesień. Ostatnio mogliśmy podziwiać gwiazdy i ich nowe projekty w TVN Style. Przypomnijmy: Piękne gwiazdy TVN Style na prezentacji jesiennej ramówki

Reporterzy zrobili też kilka zdjęć Mai Sablewskiej, gdy ta biegła na prezentację i trzeba przyznać, że był to wyjątkowy widok - rozwiany włos, szeroki uśmiech na twarzy i wyraźny brak stanika to pierwsze co rzucało się w oczy. Zawsze modna gwiazda miała na sobie m.in. przeźroczystą bluzkę z jednej z kolekcji Roberta Kupisza, którą zestawiła z graficzną spódnicą i typowymi dla siebie butami, tym razem w kolorze czerwonym.

Zobaczcie Mają Sablewską w biegu: