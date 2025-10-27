Maja Rutkowski jakiś czas temu schudła 30 kilogramów. Od tej pory regularnie ćwiczy i dba o zdrową dietę, by uniknąć wahań wagi. Celebrytka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że jest to codzienna walka. Niestety podczas nagrań do "Królowej Przetrwania" nie udało jej się utrzymać wagi. Żona Krzysztofa Rutkowskiego przytyła i poinformowała o tym swoich fanów.

Maja Rutkowski w "Królowej Przetrwania"

Maja Rutkowski zyskała medialną rozpoznawalność jako partnerka znanego detektywa, Krzysztofa Rutkowskiego. Razem wychowują dziesięcioletniego syna, Krzysztofa Juniora, a ich związek od lat budzi duże zainteresowanie mediów. Obecność u boku jednej z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego show-biznesu otworzyła Mai drzwi do świata celebrytów i zapewniła jej stałe miejsce na łamach kolorowej prasy.

Ostatnio Maja Rutkowski została zaproszona do udziału w nowej edycji popularnego reality show "Królowa Przetrwania", którego zdjęcia realizowane były na malowniczej Sri Lance. Choć początkowo napotkała pewne trudności, ostatecznie dotarła na plan i dołączyła do grona uczestniczek gotowych na ekstremalne wyzwania.

Maja Rutkowski przytyła prawie 12 kg

Po zakończeniu nagrań do uwielbianego przez widzów formatu TVN7 Maja Rutkowski postanowiła sprawdzić, czy zachowała wagę sprzed wyjazdu. Kiedy stanęła na wadze, jej oczom ukazał się wynik, którego z pewnością się nie spodziewała. Pobyt w dżungli sprawił, że przytyła prawie dwanaście kilogramów.

Po moich wojażach muszę wam powiedzieć, że mam swoje bolączki. Jak ktoś mnie widzi, to się pyta, ile schudłam, ale ja muszę każdego dnia walczyć, ponieważ, jak wylatywałam, było 70 kg, a dzisiaj jest tak, jak widzicie relacjonowała Maja, pokazując wagę wskazującą ponad 81 kg.

Żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zadbać o swoją formę po powrocie z egzotycznego wyjazdu. Jak przyznała, chce wrócić do wagi sprzed podróży, dlatego planuje przeprowadzić post oczyszczający.

Kocham siebie, kocham swoją sylwetkę. Mogę się wymodelować trochę bielizną. Dzisiaj robię sobie taki reset, ponieważ loty na mnie źle działają. Jedzenie, miejsce, w którym najczęściej śpię - wszystko to jest zaburzone, więc przybyło mi prawie 12 kg, ale walczymy. Robię sobie post 36 godzin zapowiedziała.

