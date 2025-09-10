10 września 2025 r. w kinie Helios Blue City w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu „Teściowie 3”. Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazd związanych z produkcją, w tym Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Marcin Dorociński i Wojciech Mecwaldowski. Choć film sam w sobie wzbudził duże zainteresowanie, to jednak spójrzcie jak aktorzy bawią się na ściance.

Maja Ostaszewska w sukni z odkrytymi plecami

Maja Ostaszewska pojawiła się na premierze w zjawiskowej, długiej, ciemnoszarej sukni. Jej kreacja była nie tylko elegancka, ale również bardzo odważna - miała głęboko wycięte boki, odkryte plecy oraz dopasowaną górę. Aktorka zrezygnowała z klasycznych ozdób na rzecz subtelnych dodatków: minimalistycznej bransoletki i pierścionka. Całość stylizacji dopełniały rozpuszczone, lekko zakręcone włosy, które nadawały jej lekkości i romantyzmu. Taki wybór nie umknął uwadze fotoreporterów.

Izabela Kuna w asymetrycznym topie

Równie duże wrażenie zrobiła Izabela Kuna, która wybrała nowoczesną interpretację klasycznej czerni. Miała na sobie asymetryczny top bez rękawów, który efektownie podkreślał linię ramion. Stylizację dopełniały szerokie, eleganckie spodnie w tym samym kolorze. Izabela Kuna zestawiła swój look z czarnymi szpilkami i niewielką, stylową torebką. Jej odważna i nietypowa stylizacja wyróżniała się na tle innych gości wydarzenia, a sama aktorka emanowała pewnością siebie i klasą.

Adam Woronowicz i Marcin Dorociński w klasycznych garniturach

Nie tylko panie przyciągały wzrok - również męska część obsady zadbała o nienaganny wygląd. Adam Woronowicz postawił na granatowy garnitur i czarną koszulę bez krawata, z dwoma rozpiętymi guzikami, co dodało jego stylizacji luźniejszego charakteru. Marcin Dorociński również wybrał garnitur w odcieniu granatu, uzupełniony o koszulę w podobnym kolorze. Jego fryzura odbiegała od typowej dla aktora - włosy zostały ułożone w kontrolowany nieład, co dodało całej stylizacji nuty nonszalancji. A jak prezentowali się inni? Zobaczcie fotki.

Kino Helios Blue City w Warszawie tego wieczoru zamieniło się w centrum medialnego zgiełku. Czerwony dywan premiery filmu „Teściowie 3” pełen był błysków fleszy, gwiazd i dziennikarzy. To właśnie tutaj odbyło się jedno z najgłośniejszych wydarzeń sezonu filmowego.

