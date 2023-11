1 z 3

Na ile film „(Nie)znajomi” różni się od pierwowzoru, czyli „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”?

Myślę, że mocno, bo to nasza odrębna interpretacja. Oczywiście jest bazowy tekst, od którego się nie odcinamy, a nawet z radością obwieszczamy światu, że jesteśmy kolejną ekipą, która zanurzyła się w tej historii. Uważam, że scenarzystom pierwowzoru udało się uchwycić coś bardzo charakterystycznego dla naszych czasów: skłonność do nieco chorego ekshibicjonizmu, ale przede wszystkim powierzchowność naszych relacji. Dziś wielką trudność sprawia nam zwykła rozmowa, łatwiej nam się komunikować wirtualnie i mimo przyjaźni niewiele o sobie wiemy. Ten scenariusz jest jak dobra sztuka teatralna, idealny materiał do wielu interpretacji. Z reżyserem Tadeuszem Śliwą wyciągnęliśmy jednak to, co jest charakterystyczne dla polskiej rzeczywistości, lokalne. Poza tym moja bohaterka na przykład jest zupełnie inna niż w pierwowzorze.

Film „(Nie)znajomi” mówi też o chorobie naszych czasów, czyli życiu w sieci. Ile czasu pani spędza ze swoim smartfonem?

Sporo, na pewno za dużo. Jak większość ludzi usprawiedliwiam się tym, że mam w telefonie polubione strony mediów, które cenię, bo tam szukam interesujących mnie informacji. Za pomocą telefonu odpisuję na maile dotyczące spraw zawodowych, ale też szkolnych spraw moich dzieci. Pracuję nad tekstami, prowadzę swoje social media. Słowem, jest to narzędzie mojej pracy. Ale z pewnością pochłania za dużo czasu.

Próbuje pani z tym walczyć?

Tego lata miałam doskonały trening. Grałam w filmie „Magnezja” Maćka Bochniaka i umówiliśmy się, że nie wnosimy telefonów na plan. Na początku wydawało się to dziwne. Pomiędzy ujęciami miałam „naturalny” odruch zerkania do mojego telefonu, by sprawdzić, czy nie dzwoniły dzieci, czy wszystko u nich w porządku. Ale po paru dniach ten brak telefonu stał się naturalny, wręcz uwalniający. Dobrze mi to zrobiło, a wcześniej wydawało mi się, że nie mam problemu z nadużywaniem telefonu. Każdemu polecam podobny trening.

A swoim dzieciom ogranicza pani czas korzystania z telefonu, z Internetu?

– Moje dzieci chodzą do bardzo fajnej szkoły, gdzie zostawiają telefony przed wejściem na zajęcia. Dzięki temu nie korzystają z nich przez pół dnia. Oprócz tego wyjeżdżają na obozy, gdzie dostają telefon tylko dwa razy w tygodniu na godzinę, żeby zadzwonić do rodziców. W domu też mają ustalony limit korzystania z telefonu, iPada. I trzymają się tego, może dlatego, że oboje z Michałem im ufamy. Choć oczywiście wszystkim zdarza się zagapić.