Jak się okazuje "Must Be The Music" nie przestaje interesować polskich telewidzów, którzy co tydzień chętnie zasiadają przed telewizorami, by spędzić swój wolny czas w towarzystwie muzyki. Teraz produkcja programu ogłosiła, że ma powód do dumy.

"Must Be The Music" rozbija bank pod względem oglądalności

Wielki Piątek okazał się dla Polsatu wyjątkowo mocny. Piąty odcinek castingowy "Must Be The Music" przyciągnął przed telewizory ponad 1,1 mln widzów, potwierdzając, że ten sezon naprawdę nabiera tempa. Emisja miała świąteczną oprawę, ale była standardową odsłoną formatu.

Rekord odcinka to nie tylko sama liczba widzów. W grupie komercyjnej 16-59 program osiągnął 11,6% udziału w oglądalności, co stanowi najwyższy wynik od początku drugiej odsłony formatu. A gdy do danych doliczono oglądanie "poza domem", udział w grupie ogólnej, według Nielsen Audience Measurement, wyniósł 10,3%. To z kolei najlepszy rezultat od startu najnowszego sezonu.

W praktyce oznacza to, że format nie tylko utrzymał uwagę widzów w świątecznym czasie, ale też przebił dotychczasowe wyniki sezonu. Co ważne dla rynku i dla samej stacji, "Must Be The Music" umacnia pozycję Polsatu w piątkowym, wieczornym paśmie w rywalizacji z czterema największymi komercyjnymi nadawcami.

Telewidzowie już mogą przygotowywać się na kolejne odcinki "Must Be The Music"

Wynik Wielkiego Piątku nie jest przypadkowy. Średnia oglądalność pięciu dotychczas wyemitowanych odcinków to blisko 1 mln widzów, a średni udział w grupie 16-59 wynosi 10,4%. Stacja zwraca uwagę, że oglądalność rośnie z odcinka na odcinek, a to w telewizji sygnał, że widzowie zaczęli traktować program jak stały punkt tygodnia. Najbliższa emisja została zapowiedziana na 10 kwietnia na godz. 21:00 w Polsacie, a półfinały zaplanowano na 1 maja i 8 maja. Finał z kolei ma odbyć się 15 maja.

Mimo dużej oglądalności, telewidzowie zarzucili "Must Be The Music" niesprawiedliwość. Jak myślicie, jakie emocje zafunduje nam kolejny etap przesłuchań?

