Maja Hyży potrafi zaskoczyć fanów! Niedawno wokalistka pokazała dwa piękne zdjęcia w sukni ślubnej od Dominiak Design. Fani od razu zaczęli się zastanawiać, czy wokalistka wyszła za mąż za swojego chłopaka, Mateusza Wesołowskiego. Jej wpis przy pierwszej fotce był bardzo radosny!

Cudownie widzieć siebie taką uśmiechniętą i zadowoloną. Bo życie nie zawsze jest bajką, a nawet rzadko kiedy ... Życzę Wam wielu radosnych chwil i cieszcie się życiem takim jakie jest ! Doceniajmy to co mamy bo szybko możemy to stracić :*