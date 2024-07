Maja Hyży już nie ukrywa swojego związku z Mateuszem Wesołowskim! Piosenkarka udzieliła wywiadu w Gali i opowiedziała wiele o partnerze, ich relacji czy stosunku do dzieci. Gwiazda programu X-Factor w końcu jest bardzo szczęśliwa!

Maja Hyży jest w związku z Mateuszem już od kilku miesięcy. Na początku nie chciała pokazywać go światu. Teraz jest pewna swoich uczuć. W rozmowie z Galą przekonuje:

Maja wie, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale jest na to gotowa:

Przed nami z pewnością jeszcze wiele wyzwań i sprawdzianów, jak w każdym związku. Ja jednak z uśmiechem patrzę w przyszłość, bo dostałam od Mateusza, mojego nowego partnera, to, czego szukałam u mężczyzny. P oczucie bezpieczeństwa, spokój. Tego potrzebowałam - mówi Maja Hyży.

Jak jej synowie, Aleksander i Wiktor, przyjęli Mateusza?

Mateusz pracuje w branży budowlanej. Razem z nim Maja zaczęła podróżować, bo to jego największa pasja:

To on przekonał mnie, by korzystać z życia - wyjeżdżać, podróżować po świecie. Przyznaję, że po urodzeniu dzieci trochę osiadałam. Miałam swoją muzykę, ale zapomniałam o przyjemnościach - przekonuje.