Maja Hyży ostro trenuje na sali! Tak walczy o udział w preselekcjach do Eurowizji 2023

Już jest! Władze Telewizji Publicznej ogłosiły listę finalistów Krajowych Eliminacji do Eurowizji 2018 ! Kto już 3 marca będzie walczyć o możliwość reprezentowania naszego kraju podczas międzynarodowego konkursu muzycznego? Na liście pojawili się m.in. Maja Hyży, Marta Gałuszewska czy Saszan. Kto jeszcze? Wiemy! Kto ma szansę pojechać na Eurowizję? TVP opublikowała w sieci listę muzyków, którzy mają szansę pojechać na Eurowizję. Krajowe Eliminacje odbędą się już 3 marca- wtedy dowiemy się, kto zostanie reprezentantem Polski na konkursie w Lizbonie! Zobaczcie, kto znalazł się na liście finalistów i ich piosenki! 1. Saszan – „Nie chcę ciebie mniej” 2. Monika Urlik – „Momentum” 3. Isabel Otrebus – „Delirium” 4. Ifi Ude – „Love is stronger” 5. Future Folk – „Krakowiacy i górale” 6. Gromee feat. Lukas Meijer – „Light me up” 7. Marta Gałuszewska – „Why don’t we go” 8. Pablosson – „Sunflower” 9. Maja Hyży – „Skin” 10. Happy Prince – „Don’t let go” Saszan, czyli 23-letnia Roksana Pindor to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Ma szansę wygrać Eurowizję? Monikę Urlich możecie pamiętać z programu "The Voice of Poland". W show TVP dotarła aż do półfinału. Wokalistka jakiś czas temu chciała reprezentować Irlandię w konkursie Eurowizji. Isabel Otrębus- Isabel to wokalistka, która rok temu również próbowała swoich sił w polskich preselekajcach. Zajęła wówczas 4. miejsce. Ifi Ude to polsko nigersyjska wokalistka, którą możecie pamiętać z programu Must Be The Music. Future Folk- to zespół w którym występuje gwiazdor ostatniej edycji "Azja Express" Stanisław Karpiel-Bułecka. Gromee to 39-letni DJ. Jak informuje dziennik-eurowizyjny.pl Gromee czyli Andrzej...