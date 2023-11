Choć małżeństwem nie są od sześciu lat, to ich związek wciąż budzi sporo emocji. W 2013 roku Maja i Grzegorz Hyży po dwóch latach małżeństwa rozstali się. Niespełna dwa lata później wokalista stanął na ślubnym kobiercu z Agnieszką Popielewicz. Czy zostawił matkę swoich dzieci dla pięknej prezenterki? Jakie relacje łączą dziś panie? Zobaczcie, co powiedziała Maja w wywiadzie.

Czy Maja i Agnieszka przyjaźnią się?

W połowie lipca 2015 roku Grzegorz i Agnieszka wzięli ślub we Włoszech. Dla obojga był to drugi związek małżeński, jednak nie z tego powodu głośno było o ceremonii. W kuluarach dużo spekulowano, że prezenterka rozbiła związek Grzegorza z Mają Hyży. Jednak to nie była prawda, bo wokalista ze swoją pierwszą żoną rozstał się kilka miesięcy wcześniej, zanim zaczął spotykać się z dziennikarką.

Choć związek Mai i Grzegorza to już przeszłość, to para musi się ze sobą porozumiewać w sprawie wychowywania dwójki dzieci. Wokaliście w opiece pomaga oczywiście Agnieszka, która sama jest mamą sześcioletniej Marty. Nie da się zatem uniknąć kontaktu między Agnieszką i Mają. Czy gwiazdy się ze sobą dogadują?

- Relacje układają się nam bardzo dobrze. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, jak ze sobą rozmawiać. Dogadujemy się tak, jak powinniśmy się dogadywać - powiedziała Maja w rozmowie z Wideoportalem.

I dodała, że konfliktu między paniami nie ma.

- To się dobrze klika, a ludzie muszą mieć jakieś tematy do rozmów - podsumowała Maja.

W jednym z wywiadów Agnieszka również przekonywała, że relacje są "pozytywne" i nie ma między gwiazdami sporów. Czy o konflikcie gwiazd kiedyś przestanie się mówić?

Agnieszka i Grzegorz są małżeństwem od 2015 roku

