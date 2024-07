Po szokującym wywiadzie, jakiego Maja Hyży udzieliła jednemu z tygodników, wybuchł skandal. Zarzuciła tam byłemu mężowi Grzegorzowi Hyżemu m.in. że płaci zbyt niskie alimenty i nie widuje się z dziećmi. Tygodnik zastrzegł, że wywiad był nieautoryzowany. Ale wiadomo było, że skoro się ukazał, dziennikarz musiał mieć oskarżenia Mai Hyży nagrane.

Reklama

Do tej pory Grzegorz Hyży nie odniósł się publicznie do tych zarzutów i… nie zamierza tego robić!

Odsyłam państwa do mojego prawnika – powiedział Party.pl Grzegorz Hyży.

Grzegorz Hyży reaguje na oskarżenia Mai Hyży

W oświadczeniu przesłanym do Party.pl mecenas Marcin Stachura napisał:

W związku z tym, że podjęte przez Pana Grzegorza Hyżego pozaprawne próby ochrony jego dobrego imienia naruszonego ostatnimi medialnymi wypowiedziami jego byłej żony Pani M. Hyży, odnoszącymi się między innymi do wywiązywania się przezeń z obowiązków rodzicielskich względem wspólnych małoletnich dzieci stron, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, Pan Grzegorz Hyży zdecydował się na podjęcie w tej sprawie formalnych kroków prawnych.

Grzegorz Hyży i Maja Hyży spotkają się w sądzie?

Co to oznacza?Jak udało się dowiedzieć Party.pl, w piśmie, które w imieniu swojego klienta wysłał do Mai Hyży, adwokat zażądał "natychmiastowego zaprzestania szkalowania dobrego imienia Grzegorza Hyżego, ale także zaprzestania mówienia nieprawdy o życiu i ich relacjach rodzinnych". Ponadto Marcin Stachura zobligował Maję Hyży, do "usunięcia z Internetu nieprawdziwych treści dotyczących Grzegorza, jak również do wydania w trybie natychmiastowym stosownego oświadczenia, w którym wokalistka przeprosi byłego męża".

Co się stanie, jeśli Maja Hyży nie spełni tych żądań? Jest wysoce prawdopodobne, że Grzegorz Hyży wystąpi na drogę sądową, by bronić swoich praw i dobrego imienia. Czy tak się stanie?

Zobacz także

Maja Hyży wyda oświadczenie

Maja Hyży nie chciała komentować całej sprawy.

Pracujemy już nad stosownym oświadczeniem, które ukaże się w najbliższym czasie – zapewniła nas menedżerka Mai, Katarzyna Kowalewska.

Reklama

Trzeba jednak pamiętać, że napisanie oświadczenia może być tu najprostszą sprawą. Gorzej z drugą częścią - po publikacji wywiadu z Mają Hyży, wiele serwisów przedrukowało cytaty z oskarżeniami wobec Grzegorza Hyżego. Usunięcie tego wszystkiego z sieci wydaje się zadaniem nie do wykonania...