O rozwodzie Mai i Grzegorza Hyżych jakiś czas temu mówiła cała Polska. Żadne z nich długo nie zabierało głosu w tej sprawie, aż w końcu przełamał się wokalista, który w jednym z wywiadów stwierdził, że była to świetna decyzja. Przypomnijmy: Hyży PIERWSZY RAZ o rozwodzie z Mają: To była świetna decyzja

Dziś artyści na nowo układają swoje życie. Grzegorz związał się z Agnieszką Popielewicz i skupił się na karierze muzycznej. Maja z kolei również próbuje podbić listy przebojów, wychowuje również dwóch synków z ich małżeństwa. Niedawno piosenkarka pojawiła się na czacie w Dzień Dobry TVN, gdzie fani zadali jej mnóstwo pytań, także o rozwód z artystą. Tym razem była skłonna do odpowiedzi:

Zdradziła również, czy czyta plotki na ten temat:

Nie czytam plotek, więc nie wiem co piszą i tak naprawdę nie interesuje mnie to . Każde z nas poszło w swoją drogę i staramy się wspierać nawzajem.

Odpowiedziała, jak radzi sobie z wychowywaniem synów:

Jest to kwestia organizacji i wszystkie matki nakłaniam do tego by nie rezygnowały ze swoich marzeń, bo wszystko jest możliwe i wszystko da się pogodzić - wystarczy dużo chęci. W nas siła!