Agnieszka Hyży w rozmowie z Party.pl odniosła się do jednego ze swoich wpisów na Instagramie, dotyczącego małżeństwa z Grzegorzem Hyży. Gwiazda Polsatu wyjaśniła raz jeszcze wszystkim, że nie odebrała go Mai Hyży, nie rozbiła też jej małżeństwa.

Nie jest miłe tłumaczyć się, że nie jest się wielbłądem. Powinnam sobie chyba na czole wytatuować, że to nie jest prawda, te wszystkie nagłówki. Mam też nadzieję, że inne zainteresowane osoby wreszcie się na ten temat wypowiedzą, bo być może innym na rękę jest właśnie taka historia - mówiła nam Agnieszka.

Wiele osób odebrało słowa Hyży jako apel do byłej żony Grzegorza, Mai. Czy jej najnowszy post na Instagramie oznacza jej odpowiedź? Piosenkarka pokazała zdjęcie ze swoim partnerem, Mateuszem, a do niego wymowny podpis:

Bo Nasze szczęście jest najważniejsze. Nawet bez uśmiechu oczy powiedzą Tobie prawdę. Pielęgnujcie to co macie bo nikt nie mówił że będzie łatwo - pisze Maja.

Partner Mai Hyży to Mateusz Wesołowski, z którym gwiazda spotyka się od 2016 roku. Ma 32 lat, pracuje w branży budowlanej.

Kiedy się poznaliśmy, umawialiśmy się głównie na wspólne spacery, podczas których towarzyszyli nam chłopcy. Dla nich Mateusz był po prostu moim znajomym. Podczas tych spotkań bardzo się polubili, złapali wspólny język. Wtedy wiedziałam, że reszta się ułoży. Czasami nawet im zazdroszczę tej relacji i tego luzu. To on przekonał mnie, by korzystać z życia - wyjeżdżać, podróżować po świecie. Przyznaję, że po urodzeniu dzieci trochę osiadałam. Miałam swoją muzykę, ale zapomniałam o przyjemnościach - tak Maja mówiła o Mateusz w „Gali”.