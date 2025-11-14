Maja Hyży aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie dzieli się z fanami codziennością, pokazując swoje życie. Często również udziela wywiadów, gdzie wypowiada się zarówno na tematy prywatne, jak i zawodowe. W jednej z ostatnich rozmów otworzyła się na temat rodziny.

Maja Hyży udzieliła szczerego wywiadu

Maja Hyży to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w naszym kraju. Gwiazda udzieliła ostatnio wywiadu, w którym opowiedziała szczerze, jak wygląda jej życie. W podcaście "Doktor Miłość - Asia Bobel" otworzyła się na temat wychowania dzieci i codziennych problemów. Kiedy temat rozmowy zszedł na dzieciństwo, artystka nie potrafiła ukryć emocji. W pewnym momencie zalała się łzami.

Teraz, jak już jestem mamą i wiem, co miałam, to staram się tego nie powielać. Pewne sytuacje są silniejsze ode mnie i płyną wręcz w mojej krwi. Mam wrażenie, że nie robię tego świadomie, a na koniec dnia, analizując już świadomie, to co się działo, zdaje sobie sprawę, że przecież miałaś tak nie robić wyznała.

Maja Hyży o rodzicielstwie

Piosenkarka wiedzie szczęśliwe życie rodzinne i zawodowe. Prywatnie od kilku lat związana jest z Konradem Kozakiem, z którym wychowuje czworo dzieci, w tym dwoje z poprzedniego małżeństwa z muzykiem, Grzegorzem Hyżym. Jak przyznała, wbrew pozorom jej codzienność nie jest usłana różami.

Jesteśmy patchworkową rodziną. Moi synowie w jednym tygodniu są u mnie, w kolejnym u ojca. Na koniec naszego tygodnia, kiedy jadą do taty, to bardzo często płaczę, bo muszę się rozstać z nimi, ale i dlatego, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji. (...) Analizuje cały poprzedni tydzień, jak on wyglądał i zdaję sobie sprawę, ale też obwiniam siebie: Za mało czasu spędzałaś z chłopakami, za mało z nimi rozmawiałaś, byłaś zbyt agresywna, za dużo krzyczałaś, niepotrzebna ta kara. I po prostu setki argumentów, co źle zrobiłam słyszymy w rozmowie.

