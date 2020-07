Maja Hyży dopiero teraz pokazała nagrania ze szpitala. Przeżyła trudne chwile! Nie mogła powtrzymać łez

Maja Hyży pokazała swoim fanom nagrania z porodówki! Dopiero teraz, kiedy razem z córeczką wróciła do domu, wokalistka postanowiła opublikować filmy, które nagrywała podczas pobytu w szpitalu.

Maja Hyży nie ukrywała wzruszenia mówiąc o tym, jak wygląda rzeczywistość w tego wypu placówkach podczas pandemii koronawirusa. Co było dla niej najtrudniejsze?

Tuż przed ostatnim weekendem Maja Hyży poinformowała swoich fanów, że właśnie szykuje się do wyjazdu do szpitala - wokalistka już wcześniej miała zaplanowany poród poprzez cesarskie cięcie. Od tamtej chwili gwiazda nie publikowała w sieci zdjęć i nie pokazywała relacji. Dopiero w poniedziałek (13 lipca) w rozmowie z mediami potwierdziła, że została mamą, a później w sieci pojawiło się urocze zdjęcie wokalistki z córeczką.

Teraz z kolei w relacji na InstaStories Maja Hyży pokazała filmy, które nagrywała w szpitalu. Gwiazda pokazała, jak wyglądała jej sala na porodówce i przyznała, że przez pandemię koronawirusa w szpitalu nie może pojawić się jej ukochany.

Maja nie ukrywała wzruszenia mówiąc o tym trudnym dla niej temacie.

Jeżeli jesteście dziewczyny ciekawe, jak jest podczas pandemii w szpitalu, podczas gdy wy akurat jedziecie na porodówkę i siedzicie z maluchem same, to nie jest fajne- niestety - mówiła Maja Hyży. - (...) jest to naprawdę smutne i nie polecam tego nikomu. Trzymam kciuki za was dziewczyny i tatusiowie też, żebyście jak już będziecie szli do szpitala na ten wyjątkowy dzień - narodziny waszego maleństwa - to żeby już było po tym wszystkim i żebyście mogli razem to przeżywać bo... nie życzę nikomu takiej sytuacji i takiego momentu gdzie chcecie dzielić się ze swoim ukochanym a jesteście sami, zdani tylko na siebie i ratują was tylko telefony tak naprawdę. Smutne... - podsumowała wokalistka.