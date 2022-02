Maja Hyży pokazuje brzuch na ciążowej sesji. Fani nie podzielają entuzjazmu

Maja Hyży pochwaliła się swoim szczęściem! Wokalistka, która zaledwie kilka dni temu po raz trzeci została mamą, pokazała na Instagramie zdjęcie z ukochaną córeczką. To pierwsza fotografia małej Antosi opublikowana na portalu społecznościowym. Internauci są zachwyceni świeżo upieczoną mamą i jej pociechą. Spójrzcie tylko na to słodkie zdjęcie! Maja Hyży pokazała zdjęcie z córką Zaledwie kilka dni temu Maja Hyży opublikowała w sieci zdjęcie pokoju przygotowanego dla córeczki, a w opisie zdradziła, że właśnie szykuje się do szpitala. Od tamtej chwili wszyscy fani wokalistki czekali na informacje o narodzinach dziecka, jednak dopiero dziś, w poniedziałek 13 lipca, Maja Hyży w rozmowie z portalem gala.pl zdradziła, że mała Antosia jest już na świecie. Świeżo upieczona mama i jej córka wróciły już do domu, a teraz na Instagramie pojawiło się ich pierwsze wspólne zdjęcie! Wróciłam 😘 Nasz Aniołek jest już z Nami🥰 Antosia jest darem od Aniołów 😇 A ja najszczęśliwszą matką na ziemi🥰- napisała Maja Hyży. Internauci ruszyli z gratulacjami! Pojawiły się również pytania o poród, a wokalistka odpowiedziała! - Gratulacje !!!! - Piękne dziewczyny, cudownych chwil wam życzę - Jak zniosłas poród ?- pisali fani - poród zniosłam szybko. Gorzej po porodzie😁 do tej pory dochodzę do siebie i wszystko boli- odpowiedziała gwiazda. Zobaczcie pierwsze zdjęcie Mai Hyży z córeczką! Zobacz także: Anna Lewandowska zdradziła "Fleszowi" rodzinne sekrety! Kto wybrał imię Laura, czy dziewczynka ma już opiekunkę? Maja Hyży pokazała swoją córkę. Wyświetl ten post na Instagramie....