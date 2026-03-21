Maja "Frytka" Frykowska zyskała popularność wśród polskiej publiczności dzięki udziałowi w jednym z pierwszych i najbardziej popularnych w swoim czasie reality-show "Big Brother". W najnowszym wywiadzie gwiazda otworzyła się na temat swojego prywatnego życia, potwierdzając wcześniejsze spekulacje o jej rozwodzie. Przypominamy, w jakich okolicznościach poznała swojego byłego partnera.

Maja Frykowska potwierdziła rozwód

Maja Frykowska została zaproszona na kanapy "Dzień Dobry TVN", by powspominać dawne czasy związane z "Big Brotherem". W pewnym momencie rozmowy "Frytka" potwierdziło rozwód z Michałem Brzezińskim.

Jestem bardzo dumna z tego, ponieważ wracam do nazwiska Frykowska i to mi przypomina, jaką mam siłę i kim jestem. (...) Jestem w trakcie rozwodu, jest to oczywiście bardzo traumatyczne przeżycie dla mnie, z którego wychodzę, ale nie zamierzam się poddać, przekuwam to na siłę i różne działania wyznała Frykowska.

We wcześniejszych wywiadach gwiazda chętnie zdradzała kulisy jej związku z Michałem, podkreślając też historię ich poznania.

Maja Frykowska o kulisach poznania byłego partnera

Maja Frykowska wyjawiła, jak poznała byłego partnera życiowego w rozmowie z deon.pl. Wówczas gwiazd przyznała wprost:

Na Facebooku. Prosiłam Boga, żeby postawił na mojej drodze nawróconego człowieka. Dwie godziny później dostałam zaproszenie od mężczyzny, na którego profilu zobaczyłam, że jest chrześcijaninem. Zadzwoniłam do mojego ojca duchowego i powiedziałam mu, że poznałam nawróconego faceta.

W dalszych słowa Frykowska zrelacjonowała słowa duchownego, które okazały się przepowiednią.

Odparł, że nic nie muszę mówić. 'Bóg kazał mi modlić się za ciebie. I modliłem się całą noc. To będzie twój mąż' - powiedział. 'Jak możesz tak mówić, skoro nawet go nie znasz?' - pytałam zdenerwowana, a on w kółko powtarzał: 'To będzie twój mąż'. I stało się!

W pamiętnym wywiadzie wyraziła swoją wdzięczność Bogu również ze względu na posiadanie potomstwa.

Bóg mi pobłogosławił. Dał kochającego męża, rodzinę, której tak bardzo pragnęłam. Lekarze mówili mi wcześniej, że nie będę mogła mieć dzieci, a mam wspaniałą córeczkę! mówiła wówczas Frykowska.

